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В Брянской области пресекли атаку беспилотника

Богомаз: над Брянском системы ПВО сбили беспилотник

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Shutterstock

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что в регионе пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — написал он в сообщении.

Он уточнил, что беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянским районом. В результате нет пострадавших и разрушений.

Накануне сообщалось, что в Брянской области российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника.

Также 8 января Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Лемешовка в Севском районе Брянской области.

7 января над Брянской областью были сбиты два беспилотника.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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