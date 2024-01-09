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Россиянка два дня не могла выбраться из ванны и получила серьезные ожоги

В Петербурге 81-летняя женщина обварилась в кипятке, когда принимала ванну

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Shutterstock

В Петербурге 81-летняя женщина получила травмы во время гигиенических процедур. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на проспекте Художников. По предварительной информации, петербурженка попыталась выбраться из ванны, но не смогла. В результате она пролежала в емкости два дня, пока ее не обнаружил один из родственников.

Выяснилось, что женщина получила ожоги 52% тела. Медики оперативно доставили пенсионерку в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь. Россиянку врачам спасти не удалось.

Подобная ситуация произошла с другим петербуржцем, который является ровесником пенсионерки. Накануне Рождества мужчина также обварился в кипятке и получил большое количество ожогов. Его госпитализировали. Медики также не смогли его спасти.

Ранее в Петербурге годовалая девочка облила себя кипятком с головы до ног.

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