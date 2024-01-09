Свыше 300 млн записей о россиянах утекли в сеть в 2023 году

Свыше 300 миллионов записей о россиянах утекли в сеть в 2023 году по данным Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

«В 2023 году Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат ответственность за незаконную обработку и утечки персональных данных — максимальные штрафы увеличатся до 1,5 млн рублей. В публикации отмечается, что данная мера должна помочь снизить число факторов компрометации личных данных. Только за первые шесть месяцев 2023 года в сеть попало более 200 млн записей о россиянах, следует из информации Роскомнадзора.

Отмечается, что нынешние штрафы несоразмерны последствиям утечек информации, особенно если в интернет попадает биометрическая информация.

Проблема утечек не теряет актуальности который год. По данным Роскомнадзора, в 2022 году произошло около 150 крупных происшествий в этой сфере. За первую половину 2023-го — 75, в сеть попало более 200 млн записей о россиянах.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники получают их телефонные номера.