Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что можно сделать с елками, купленными в горшках

Специалист Седов: елки в горшках можно высадить на участке

close
100%
Freepik

Ели в горшках, купленные к новогодним праздникам, можно высадить на участке, однако для этого нужно соблюдать определенные правила. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов.

«Если она росла уже в этом горшочке, и корневая система освоила объем горшочка, то она, безусловно, имеет шансы, потому что вот из нашей практики многие елки, которые мы давали, и колючие, и зеленые, у людей прижились», — поделился специалист.

По его словам, дерево нужно расположить в прохладном месте и периодически опрыскивать водой в течение семи дней. После этого его необходимо вытащить из горшка и закопать в снег, чтобы растение получило достаточное количество влаги.

«То есть чем меньше будет стоять она в сухом и теплом помещении, тем больше у нее шансов. Потом она выносится на улицу, закапывается в снег, чем глубже, тем лучше, можно прямо закидать целиком, и вот как-то так», — сказал Седов.

Исследование ЮMoney и «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство опрошенных россиян (77%) украшают елку на Новый год, 13% — не ставят, 9% — ставят иногда, 1% — ставят ветки.

Ранее россиянам показали новогоднюю елку в кабинете президента Владимира Путина.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами