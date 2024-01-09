Россиянам рассказали, что можно сделать с елками, купленными в горшках

Ели в горшках, купленные к новогодним праздникам, можно высадить на участке, однако для этого нужно соблюдать определенные правила. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов.

«Если она росла уже в этом горшочке, и корневая система освоила объем горшочка, то она, безусловно, имеет шансы, потому что вот из нашей практики многие елки, которые мы давали, и колючие, и зеленые, у людей прижились», — поделился специалист.

По его словам, дерево нужно расположить в прохладном месте и периодически опрыскивать водой в течение семи дней. После этого его необходимо вытащить из горшка и закопать в снег, чтобы растение получило достаточное количество влаги.

«То есть чем меньше будет стоять она в сухом и теплом помещении, тем больше у нее шансов. Потом она выносится на улицу, закапывается в снег, чем глубже, тем лучше, можно прямо закидать целиком, и вот как-то так», — сказал Седов.

Исследование ЮMoney и «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что большинство опрошенных россиян (77%) украшают елку на Новый год, 13% — не ставят, 9% — ставят иногда, 1% — ставят ветки.

Ранее россиянам показали новогоднюю елку в кабинете президента Владимира Путина.