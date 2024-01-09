Синоптик назвал последствия рекордной жары, ожидаемой в 2024 году

В 2024 году, который может стать самым жарким за всю историю наблюдений, будет больше засух, а также значительно вырастет вероятность стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений. Об этом в беседе с НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, подчеркнув стопроцентную вероятность такого прогноза.

Температура воздуха повысится из-за явления Эль-Ниньо – потепления, связанного с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

«Можно говорить о том, что у нас будет повышенная повторяемость засух, но сказать, где и когда сейчас практически невозможно… Однако вероятность засух в Северном полушарии очень сильно возрастает», — рассказал Шувалов.

Также, по его словам, ожидаются очень резкие провалы и меридиональные процессы. Это будет приводить к сильным и продолжительным осадкам. В целом в мире вырастет количество стихийных погодных явлений. Что касается России, то на севере температура воздуха будет повышаться быстрее, чем на юге.

Сохранится также «дробность и дерганность погоды» с резкой сменой в разных регионах.

«То есть, где-то будет очень жарко и очень сухо, а где-то будут одолевать дожди, — отметил синоптик. — Если сравнивать десятилетие начала 21 века и последние 10 лет, то повторяемость стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений возросла на десятки процентов».

Напомним, Bloomberg со ссылкой на экспертов сообщил, что из-за Эль-Ниньо 2024 год может стать жарче 2023, который Всемирная метеорологическая организация назвала самым жарким за всю историю наблюдений.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, как Эль-Ниньо скажется на погоде текущей зимой.