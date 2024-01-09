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В Курской области при обстреле погибла женщина

Старовойт: в Курской области при обстреле села Горналь погибла женщина

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что при обстреле села Горналь погибли женщина.

«От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — говорится в публикации.

Кроме этого, по его словам, в ходе обстрела были повреждены два дома.

9 января Старовойт заявлял, что в небе над Курском сработало ПВО. Позже он сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области.

7 января после обстрела со стороны Украины был обесточен населенный пункт Козино в Курской области.

Более 100 жителей Белгорода временно покинули город из-за угрозы обстрелов ВСУ.

Ранее Пушилин объяснил разницу между обстрелами Белгорода и российскими ударами по Украине.

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