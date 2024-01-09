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Метеоролог назвал нормой резкое потепление в Москве

Метеоролог Вильфанд: резкое потепление в Москве является нормой

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с «Ридусом» прокомментировал прогнозы, согласно которым, в Москве и других регионах страны ожидается резкое потепление после крепких морозов. По словам специалиста, в таких перепадах температуры нет ничего необычного.

«Дело в том, что умеренный воздух с запада перемещается, заменяет воздушные массы, которые раньше приходили с северо-востока и северо-запада. В происходящем нет ничего аномального, ни одна суровая зима в Москве не обходилась без оттепели», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что нынешней зимой заметных морозов, когда температура ниже -15°C, будет все меньше, а оттепели будут встречаться чаще.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что самым теплым днем в Москве на этой неделе станет четверг, 11 января. По ее словам, температура воздуха в столице будет ниже нормы на 2–3 градуса. Ожидается, что столбики термометров зафиксируются на отметках -2…-4°C.

Ранее в Гидрометцентре назвали число погодных рекордов, побитых в РФ в 2023 году.

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