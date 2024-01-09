Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин пять раз пытался украсть один мандарин из магазина и был задержан

В Новосибирске задержали мужчину, который украл мандарин с пятой попытки

close
100%
Depositphotos

В Новосибирске мужчину задержали после очередной попытки украсть мандарин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на частное агентство безопасности.

Инцидент произошел в супермаркете на Ударной улице. По словам представителей организации, россиянин за день четыре раза появлялся в магазине, где пытался украсть один мандарин. Каждый раз его ловили.

«На пятый раз воришка смог пересечь линию касс, но его радость длилась недолго – гвардейцы задержали его», – сообщается в публикации.

С мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили. На данный момент неизвестно, почему россиянин поступал именно так. Сообщается, что больше он в этот супермаркет не заходил.

Ранее в Новосибирске мужчина запер в холодильнике ребенка, который обнаружил просроченный товар на прилавке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами