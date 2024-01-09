Россиянин пять раз пытался украсть один мандарин из магазина и был задержан

В Новосибирске мужчину задержали после очередной попытки украсть мандарин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на частное агентство безопасности.

Инцидент произошел в супермаркете на Ударной улице. По словам представителей организации, россиянин за день четыре раза появлялся в магазине, где пытался украсть один мандарин. Каждый раз его ловили.

«На пятый раз воришка смог пересечь линию касс, но его радость длилась недолго – гвардейцы задержали его», – сообщается в публикации.

С мужчиной провели профилактическую беседу и отпустили. На данный момент неизвестно, почему россиянин поступал именно так. Сообщается, что больше он в этот супермаркет не заходил.

Ранее в Новосибирске мужчина запер в холодильнике ребенка, который обнаружил просроченный товар на прилавке.