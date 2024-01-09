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В России приравняли алкогольное мороженое к спиртному

Алкогольное мороженое в России приравнили к спиртному и запретили продажу детям

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Pexels

Кабмин приравнял алкогольное мороженое к спиртному, запретив его продажу детям. Это следует из распоряжения российского правительства, сообщает ТАСС.

С 2012 года вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной. На ее производство, хранение, поставки и розничную продажу необходима лицензия. Кроме того, ее запрещено продавать несовершеннолетним. Согласно документу, в список этих продуктов теперь внесли и алкогольное мороженное.

Продавать детям также нельзя будет замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед с добавлением алкоголя, указано в распоряжении.

Незадолго до этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил о необходимости изменить правила продажи алкоголя в магазинах. По его мнению, торговые сети не должны сообщать посетителям о предстоящей приостановке продажи алкоголя.

Ранее врач назвала настоящую причину опасности смешивания разных видов алкоголя.

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