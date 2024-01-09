Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгороде ищут способ отключать все домофоны при воздушной тревоге

Гладков поручил создать механизм, отключающий домофоны при ракетной тревоге

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства региона поручил министру цифрового развития проработать техническое решение, чтобы домофоны отключались при ракетной опасности, сообщают Вести Белгород.

Поясняется, что необходимость в этом возникла из-за того, что во время обстрела находящиеся на улице люди не могут попасть в укрытия. Глава региона отметил, что во время сигнала «ракетная опасность» домофоны должны отключаться, чтобы жители, которые не являются собственниками квартир, могли укрыться.

При этом подчеркивается, что должен соблюдаться закон о антитеррористической защищенности.

«Но не должно быть такого, что теперь есть везде доступ — заходи кто хочешь и делай что хочешь», — сказал Гладков.

Также для всех квартир в Белгороде изготавливают ключи, чтобы жильцы могли попасть в подвал в случае атак.

8 января в Белгороде раздалась воздушная тревога, граждан призвали найти укрытие.

Ранее «Газета.Ru» составила дайджест наиболее важных событий, произошедших во время новогодних каникул.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами