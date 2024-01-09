В Белгороде ищут способ отключать все домофоны при воздушной тревоге

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства региона поручил министру цифрового развития проработать техническое решение, чтобы домофоны отключались при ракетной опасности, сообщают Вести Белгород.

Поясняется, что необходимость в этом возникла из-за того, что во время обстрела находящиеся на улице люди не могут попасть в укрытия. Глава региона отметил, что во время сигнала «ракетная опасность» домофоны должны отключаться, чтобы жители, которые не являются собственниками квартир, могли укрыться.

При этом подчеркивается, что должен соблюдаться закон о антитеррористической защищенности.

«Но не должно быть такого, что теперь есть везде доступ — заходи кто хочешь и делай что хочешь», — сказал Гладков.

Также для всех квартир в Белгороде изготавливают ключи, чтобы жильцы могли попасть в подвал в случае атак.

8 января в Белгороде раздалась воздушная тревога, граждан призвали найти укрытие.

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