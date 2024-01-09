При атаке беспилотника в Орловской области пострадали местные жители

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты топливно-энергетический комплекса пострадали трое человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшие получили ранения средней тяжести, им оказывают необходимую помощь. Двое из пострадавших отказались от госпитализации.

Клычков добавил, что на местах происшествия работают экстренные службы.

До этого губернатор Орловской области заявил, что на территории города Орел произошло падение двух беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса.

4 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о самой массированной за последнее время ракетной атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь.

До этого сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в северо-западной части акватории Черного моря.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.