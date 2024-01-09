Над Курском сработали системы ПВО

Губернатор курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что над областным центром сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).
«В небе над Курском сработало ПВО», — говорится в публикации.
Глава региона обратился к горожанам с просьбой сохранять спокойствие.
До этого Старовойт заявлял, что с начала военной операции России на Украине Курская область подверглась более 1,9 тыс. обстрелам со стороны ВСУ.
7 января после обстрела со стороны Украины было обесточено село Козино в Курской области.
Более 100 жителей Белгорода временно покинули город из-за угрозы обстрелов ВСУ.
Ранее глава ДНР Пушилин объяснил разницу между обстрелами Белгорода и российскими ударами по Украине.