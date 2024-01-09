Над Курском сработали системы ПВО

Губернатор курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что над областным центром сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

«В небе над Курском сработало ПВО», — говорится в публикации.

Глава региона обратился к горожанам с просьбой сохранять спокойствие.

До этого Старовойт заявлял, что с начала военной операции России на Украине Курская область подверглась более 1,9 тыс. обстрелам со стороны ВСУ.

7 января после обстрела со стороны Украины было обесточено село Козино в Курской области.

Более 100 жителей Белгорода временно покинули город из-за угрозы обстрелов ВСУ.

Ранее глава ДНР Пушилин объяснил разницу между обстрелами Белгорода и российскими ударами по Украине.