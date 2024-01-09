В Госдуме рассказали о работе над повышением доступности лекарств

Члены Комитета Госдумы по охране здоровья в 2024 году планируют уделить внимание повышению качества оказания медицинской помощи россиянам, а также доступности лекарств. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал глава комитета Бадма Башанкаев.

По его словам, депутаты в весеннюю сессию планируют работать над законопроектом о передвижных аптечных пунктах, которые позволят наладить обеспечение сельских жителей лекарственными препаратами. Еще один документ, над которым ведется работа, — о едином регулировании обращения лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе.

«Он [законопроект] предусматривает и гармонизацию наших законодательных отношений в этой области с ЕАЭС, и особенности ввода в гражданский оборот отдельных групп высокотехнологичных лекарственных препаратов, и ускорение процедуры регистрации, — много аспектов. При этом главной задачей остается доступность широкого спектра лекарств для россиян и контроль за их безопасностью», — уточнил Башанкаев.

В начале декабря «Ведомости» писали, что в российских аптеках наблюдается дефицит назначаемого при артрите препарата «Яквинус» производства американской компании Pfizer. Издание отмечало, что «Яквинус» пока есть в некоторых аптеках Москвы и Петербурга, но в этом случае можно говорить лишь о распродаже остатков.

Ранее россиянин ограбил аптеку, извинился за свой поступок перед фармацевтом и скрылся.