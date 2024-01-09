«Обливала кипятком»: учительницу обвинили в издевательствах над приемной дочерью

В Казахстане жительницу Алматинской области подозревают в жестоком обращении с приемной дочерью, у которой диагностирована задержка психического развития. Об этом сообщает издание «КТК».

По данным издания, девятилетняя девочка пожаловалась соседям, что приемная мать избивает ее, обливает кипятком и выкручивает уши. Женщина, которая трудится учителем географии в местной школе, обвинения, предъявленные девочкой, отрицает и утверждает, что приемная дочь все выдумала.

После того, как история получила огласку, школьницу забрали из приемной семьи: сначала в больницу, а затем в детский дом.

«Отвезли ребенка в районную больницу. Врачи осмотрели девочку. Я сама разговаривала с хирургом. Гематомы у ребенка были. Нам дали заключение. Пострадавшая провела в больнице сутки. Ребенка забрали из семьи», — рассказал в беседе со СМИ представитель районного отдела образования Зарина Болекбаева.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

Учительница, кроме девятилетней приемной девочки, растит 16-летнего кровного сына.

Ранее в Петербурге девочка обвинила мать в нанесении побоев.