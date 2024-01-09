Названы продукты, которыми проще всего отравиться

Яйцами, молочными и мясными продуктами отравиться проще всего. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова. Также, по ее словам, особого внимания требуют домашние консервы и маринады.

«Самые опасные продукты в плане развития пищевых токсических отравлений: молочные продукты, яйца (особенно сырые), мясные блюда, рыбные блюда (особенно с сырой рыбой), кондитерские изделия с кремом, <...> скоропортящиеся продукты, требующие хранения в холоде, готовые кулинарные изделия», — рассказала Сухорукова.

Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова до этого отмечала, что салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки могут храниться лишь шесть часов. По ее словам, майонез и различные соусы значительно сокращают срок хранения блюд, ускоряя процесс развития микроорганизмов.

Напомним, диетологи советуют в качестве альтернативы майонезу для заправки салатов использовать нежирную сметану или оливковое масло. По их мнению, это сделает блюдо менее вредным.

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