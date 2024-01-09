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Российская семья попала в больницу с отравлением угарным газом

В Нижегородской области семью госпитализировали с отравлением угарным газом

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Нижегородской области семья из четырех человек оказалась в больнице с отравлением угарным газом, их удалось спасти благодаря бдительности соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в Дзержинске. В квартире на улице Петрищева произошла утечка газа из-за неисправности газового котла, когда в помещении находились пенсионерка, ее сын и двое его детей 17 и 20 лет.

О странном запахе в подъезде в экстренные службы сообщили соседи. Прибывшие на место спасатели начали поквартирный обход жильцов. В одной из квартир сотрудникам МЧС не открыли — когда помещение вскрыли все четверо членов семьи были без сознания. Их в состоянии средней степени тяжести доставили в местную больницу.

Ранее двое детей и взрослые отравились угарным газом в Нижнем Новгороде.

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