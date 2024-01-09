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Американца пришлось спасать после того, как он застрял в вазе на вечеринке

Independent: в США мужчина застрял в большой вазе на вечеринке

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conniep_/X

В США пришлось спасать мужчину, застрявшего в большой вазе во время вечеринки, пишет Independent.

Как пишут СМИ, инцидент был предан огласке после того, как кадры с места событий разошлись по соцсетям. Один из гостей вечеринки залез в большую декоративную вазу, однако выбраться из нее уже не смог.

«Сначала он смеялся, но потом выглядел расстроенным. Девушки пытались его успокоить и развеселить, пока остальные обсуждали вариант, как разбить вазу», — рассказал один из очевидцев.

В итоге ваза была разбита с помощью молотка и отвертки. Мужчина был спасен, а пользователи соцсетей теперь шутят над ситуацией, в которой он оказался.

«Я думал, он проживет в этой вазе всю жизнь, как рак-отшельник», — смеются комментаторы.

Ранее в США мужчина упал со скалы высотой 300 метров и остался жив. Это произошло, когда он отдыхал на Гавайях.

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