Психолог рассказал россиянам, как преодолеть постновогодний стресс

После длительных новогодних праздников россияне часто сталкиваются со стрессом при выходе на работу. Помочь организму адаптироваться к трудовому режиму можно с помощью вводной недели, в течение которой не следует ставить себе серьезных задач, считает клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Лучше всего придерживаться принципа постепенности, отметил он в интервью НСН.

При длительном отдыхе человек отвыкает от работы, для входа в прежний ритм нужно время, подчеркнул Жавнеров. В течение недели не должно быть жестких требований, выполнять следует только те задачи, которые доставляют удовольствие, считает он.

«Если человек ездит в офис, ему нужно стараться выполнять задачи полегче, больше отвлекаться на работе, — посоветовал психолог. — Нужно подходить постепенно, потому что большая нагрузка может привести к эмоциональному выгоранию. Будет слишком большая разница между полноценным отдыхом и полноценной работой».

При постановке рабочих целей эксперт посоветовал обозначать минимум и максимум, ориентируясь при этом на минимум. По его мнению, в противном случае человек расстраивается и страдает, если у него не получается достичь большой цели.

«Задача на первую неделю – ориентироваться на цель минимум», — подчеркнул Жавнеров, добавив, что так работники смогут сохранить эмоциональный подъем в первую рабочую неделю.

Напомним, россияне рассказали, что чаще всего им помогают вернуться в рабочий режим составление четкого графика, а также общение и встречи с коллегами.

Психолог ранее раскрыла способ сохранять бодрость на работе в течение дня.