Россиянин откусил мужчине ухо во время драки в подъезде

Жителю Краснотурьинска откусили ухо во время драки. Об этом сообщает издание E1.ru.

Инцидент произошел 30 декабря в одном из домов города. Как рассказала жена пострадавшего, в тот день ее муж вместе с ее подругой направлялся в квартиру к родственнику последней, чтобы забрать оттуда ее ребенка. В подъезде с мужчиной в конфликт вступил местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ударил оппонента по голове стеклянной бутылкой, а затем набросился и откусил почти все ухо, оставив одну мочку.

После драки пострадавший с откушенным ухом обратился в местную государственную больницу, но там, по его словам, ему помочь не смогли. В частной клинике пластической хирургии мужчине согласились пришить ухо, выставив счет за операцию в 600 тыс. рублей. Но такие деньги у пострадавшего отсутствуют.

«Ухо я храню в морозилке, чтобы была возможность пришить. Слух есть, но врачи сказали, что он может пропасть. Тот мужик пришел в себя через несколько дней, извинился, но денег у него нет», — рассказал собеседник СМИ.

В городской полиции сообщили, что нападавший уже ранее привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья», но дело до суда не дошло, так как стороны нашли мирное решение. Агрессор, по словам пострадавшего, заявил, что готов выплачивать компенсацию, если ее назначит суд.

Ранее в Ленобласти девушка из-за шума откусила ухо соседу сверху.