Приостановлена работа Керченской паромной переправы

Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями», — написал он.

В Республике Крым до 10 января действует штормовое предупреждение из-за резкого похолодания, сильных осадков и ветра.

До этого в МЧС России заявляли, что жизнеобеспечение четырех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Российской Федерации может оказаться под угрозой из-за налипания мокрого снега на провода и общего ухудшения погодных условий.

В ведомстве отмечали, что 9 января в Краснодарском крае, Ростовской области, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии ожидается ухудшение погоды. В регионах пройдут дождь и мокрый снег, а ветер усилится до 30 м/с.

Ранее в Челябинске и Магнитогорске из-за морозов отменили занятия у учеников начальной школы.