В Китае отец притворялся бедным и спустя 20 лет рассказал сыну, что он миллионер

В Китае отец 20 лет притворялся бедным и не говорил сыну, что он на самом деле миллионер, пишет World of Buzz.

Как рассказал сам сын миллионера, отец всегда был в расстроенных чувствах из-за долгов и каждый раз подчеркивал, как бедно живет семья. Лишь после того, как китаец окончил университет, он узнал, что родитель владеет особняком.

Мужчина, получив диплом, хотел найти работу, чтобы помочь семье выплатить якобы долги, когда отец пригласил его на разговор и рассказал, что у него своя фирма.

«Отец предложил мне продолжить его дело», — вспоминает выпускник.

Кроме того, выяснилось, что в семье есть восемь роскошных автомобилей.

Впрочем, китаец добавил, что несмотря на то, что работает в компании отца, его зарплата «не такая высокая», а на работу он ездит на своем электрическом мотоцикле, а не на лимузине.

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