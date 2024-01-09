В Чехии задержали подозреваемого в финансовых махинациях россиянина

Чешская полиция задержала в международном аэропорту Праги гражданина России Евгения Герасименко. Об этом сообщило новостное издание Deník N.

Как узнали журналисты, на родине мужчина обвиняется в финансовых махинациях. Он жил в Риге и прилетел в Прагу, чтобы потом направиться во Францию, где попросил политическое убежище.

Непосредственно в чешском аэропорту его задержали на основании международного ордера, отметил представитель полиции Йозеф Урбан. Теперь российские органы власти ожидают выдачи Герасименко на родину, решение о котором должен принять горсуд Праги. Мужчина ожидает суда под арестом.

До этого полиция Таиланда задержала на острове Самуи гражданина РФ, который находился в стране в течение 20 месяцев после окончания срока действия визы. По данным журналистов, 41-летнего россиянина Дмитрия Одинцова арестовали во вторник, 26 декабря, во время предновогодней кампании по выявлению иностранцев-нарушителей визового режима. Таиландская виза гражданина РФ закончилась 24 апреля 2022 года.

Ранее в Таиланде задержали разыскиваемого Интерполом россиянина.