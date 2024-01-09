Попутчик изнасиловал пассажирку в купе поезда и домогался ее дочери

Россиянка обвинила попутчика в изнасиловании в купе поезда сообщением Москва-Сухум, женщина также заявила, что мужчина домогался ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Краснодара, она сообщила, что в купе поезда по дороге в Сухум ее изнасиловал попутчик, также злоумышленник домогался ее несовершеннолетней дочери, по данным РЕН ТВ инцидент произошел 29 декабря.

По словам пострадавшей, после пережитого стресса у ребенка начались проблемы со здоровьем. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция, проводится проверка.

Ранее в Кабардино-Балкарии задержали мужчину, 10 лет назад пытавшегося изнасиловать школьницу.