В МЧС предупредили об ухудшении погоды в южных регионах России

Жизнеобеспечение четырех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России может оказаться под угрозой из-за налипания мокрого снега на провода и общего ухудшения погодных условий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

В ведомстве напомнили, что 9 января в Краснодарском крае, Ростовской области, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии ожидается ухудшение погоды. В регионах пройдут дождь и мокрый снег, а ветер усилится до 30 м/с, местами будут бушевать метели и образуется гололед.

В связи с этим возрастает риск порывов линий связи и электропередач, а также затруднения движения транспорта.

До этого стало известно, что в Москву к субботе вернутся морозы до -20°С. При этом воскресенье начнет заходить очередная волна более теплого воздуха, отчего морозы начнут смещаться. До -8...-13°С ожидается днем 14 января.

Кроме того, жителей Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов предупредили об аномальных морозах в ближайшее время.

Ранее в Челябинске и Магнитогорске из-за морозов отменили занятия у учеников начальной школы.