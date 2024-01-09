В Улан-Удэ полуторагодовалый ребенок попал в реанимацию, выпив средство для чистки плиты

Полуторагодовалого ребенка доставили в Детскую клиническую больницу Бурятии в тяжелом состоянии, он отравился средством для чистки плиты. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

Маленький пациент поступил в больницу 8 января в тяжелом состоянии с острым отравлением щелочью, по словам родителей, ребенок выпил средство для чистки электрической плиты.

На момент поступления он находился в тяжелом состоянии, с химическими ожогами ротовой полости, пищевода и желудка, и был немедленно госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации.

Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, ребенку предстоит длительное лечение и хирургическое вмешательство.

Ранее полуторагодовалый ребенок выпил средство для прочистки труб.