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В Улан-Удэ полуторагодовалый ребенок попал в реанимацию, выпив средство для чистки плиты

В Бурятии ребенок выпил средство для чистки плиты и попал в реанимацию

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Полуторагодовалого ребенка доставили в Детскую клиническую больницу Бурятии в тяжелом состоянии, он отравился средством для чистки плиты. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

Маленький пациент поступил в больницу 8 января в тяжелом состоянии с острым отравлением щелочью, по словам родителей, ребенок выпил средство для чистки электрической плиты.

На момент поступления он находился в тяжелом состоянии, с химическими ожогами ротовой полости, пищевода и желудка, и был немедленно госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации.

Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, ребенку предстоит длительное лечение и хирургическое вмешательство.

Ранее полуторагодовалый ребенок выпил средство для прочистки труб.

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