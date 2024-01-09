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Глава Дмитрова рассказал о частичном возобновлении подачи отопления после аварии

Глава Дмитрова заявил о возобновлении подачи отопления в школу и 22 дома

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Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный в своем Telegram-канале сообщил, что в школу, детский сад и 22 многоквартирных дома возобновлена подача отопления и горячего водоснабжения после аварии.

Он рассказал, что в данный момент ведутся работы еще в одном доме и на теплотрассе. Поночевный отметил, что без отопления остаются восемь домов.

Работы будут завершены в кратчайшие сроки, подчеркнул глава округа и добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее он сообщил, что в одном из микрорайонов Дмитрова из-за утечки на теплотрассе отключено отопление и подача горячей воды.

До этого сообщалось, что в Подольске 170 домов остались без отопления. Владелец котельной скрыл аварию от властей. После происшествия было возбуждено уголовное дело. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушкин заявил, что о прорыве власти узнали только через сутки — от жителей пострадавших домов в соцсетях. СК попросили обратиться в суд, чтобы объект передали в эксплуатацию властей Подмосковья.

Ранее в Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы.

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