Крупную партию охотничьих ножей нашли полицейские в рейсовом автобусе

Полицейские нашли 360 ножей при проверке автобуса на контрольно-пропускном пункте «Артезианский» в Тарумовском районе Дагестана. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Рейсовый автобус следовал из Москвы в Хасавюрт, на контрольно-пропускном пункте при осмотре багажного отделения в нем были обнаружены коробки, в которых находились 360 охотничьих ножей.

По словам водителя, груз он получил от незнакомца в Москве, ножи нужно было до ставить в Хасавюрт и передать получателю. Правоохранители проверили все ножи и установили, что изготовили их промышленным способом, все они — гражданское холодное клинковое оружие.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, личности получателя и отправителя груза устанавливаются.

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