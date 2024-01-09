Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губернатор сообщил, сколько раз ВСУ обстреляли Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ обстреляли территорию Белгородской области не менее 35 раз за сутки

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

За прошедшие сутки украинские военные обстреляли Белгородскую область не менее 35 раз. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, 8 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три района области и сам город Белгород 35 снарядами. Объекты также атаковали двумя дронами-камикадзе — в селах Журавлевка и Нехотеевка. Однако обошлось без серьезных последствий, отметил Гладков.

Травмы получили трое российских граждан — все находятся в реанимации, им провели операции, сообщил губернатор. Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильно тяжелое.

На 9 января повреждения выявили в поселке Разумное и Дубовском, Стрелецком, Тавровском, Крутологском сельских поселениях, где пострадали шесть частных домовладений и один многоквартирный дом, а также 15 автомобилей, гараж и ЛЭП.

В Белгороде система противовоздушной обороны (ПВО) сбила десять воздушных целей, сообщил Гладков. По его словам, осколки попали в четыре квартиры четырех многоквартирных домов. В двух частных домах выбиты окна. также после ударов оказались повреждены три хозобъекта, шесть автомобилей и газопровод.

«В Валуйском городском округе под минометный обстрел попал хутор Нижние Мельницы — установлено десять прилетов. Обошлось без последствий», — добавил Гладков.

Также украинские военные выпустили десять артиллерийских снарядов по городу Шебекино и четыре минометных снаряда — по селу Терезовка, заключил глава региона.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами