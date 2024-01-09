Губернатор сообщил, сколько раз ВСУ обстреляли Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки украинские военные обстреляли Белгородскую область не менее 35 раз. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, 8 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три района области и сам город Белгород 35 снарядами. Объекты также атаковали двумя дронами-камикадзе — в селах Журавлевка и Нехотеевка. Однако обошлось без серьезных последствий, отметил Гладков.

Травмы получили трое российских граждан — все находятся в реанимации, им провели операции, сообщил губернатор. Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильно тяжелое.

На 9 января повреждения выявили в поселке Разумное и Дубовском, Стрелецком, Тавровском, Крутологском сельских поселениях, где пострадали шесть частных домовладений и один многоквартирный дом, а также 15 автомобилей, гараж и ЛЭП.

В Белгороде система противовоздушной обороны (ПВО) сбила десять воздушных целей, сообщил Гладков. По его словам, осколки попали в четыре квартиры четырех многоквартирных домов. В двух частных домах выбиты окна. также после ударов оказались повреждены три хозобъекта, шесть автомобилей и газопровод.

«В Валуйском городском округе под минометный обстрел попал хутор Нижние Мельницы — установлено десять прилетов. Обошлось без последствий», — добавил Гладков.

Также украинские военные выпустили десять артиллерийских снарядов по городу Шебекино и четыре минометных снаряда — по селу Терезовка, заключил глава региона.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.