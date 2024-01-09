Названы орехи, которые опасно есть в сыром виде

Орехи полезны для человека, однако не все их виды можно употреблять в пищу в сыром виде. Некоторые необработанные орехи наряду с витаминами содержат опасные для человека яды, поэтому их следует подвергать термической обработке, пишет со ссылкой на экспертов Общественная Служба Новостей.

Подвергать термической обработке перед употреблением следует миндаль, так как продукт распада цианогликозида амигдалина (3 – 5%) в орехе провоцирует выделение синильной кислоты. Причем этот орех можно лишь слегка подсушить, а не жарить на сильном огне, чтобы сохранить полезные вещества.

Опасен для здоровья также сырой арахис, так как он провоцирует расстройства пищеварения и аллергию. После обжарки в нем увеличивается уровень полезных полифенолов на 20 – 25%.

Опасен и сырой кешью, который имеет в составе маслянистый токсин урушиол – ядовитое вещество, провоцирующее контактный дерматит и зуд. Нельзя этот орех есть в сыром виде людям с непереносимостью урушиола, так как даже небольшая порция этого токсина может привести к летальному исходу. При этом обжаренный кешью полезен для здоровья.

Эксперты подчеркивают, что во время обжаривания в орехах разрушаются ненасыщенные жирные кислоты, которые отвечают за поддержку уровня артериального давления и за процесс старения. По этой причине за процессом жарки важно наблюдать и помнить, что чем ниже температура, тем меньше разрушится полезных веществ.

Напомним, что разные виды орехов отличаются своими полезными свойствами. К примеру, в миндале много клетчатки, белка, витамина Е, ненасыщенных жиров, антиоксидантов, а в фундуке содержится марганец, медь.

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