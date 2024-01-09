Эксперты рассказали, как разгрузить организм после долгих праздников

Большое количество сладких, жирных блюд и крепких напитков наносят вред организму, поэтому после длительных новогодних праздников ему требуются разгрузочные дни. Для предотвращения заболеваний желудочно-кишечного тракта в это время в рацион нужно включать только полезные продукты, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В числе обязательных для восстановления организма продуктов – овощи и фрукты, которые содержат клетчатку, витамины, минералы, органические кислоты. Они помогают печени, снижают воспаления в организме. Из овощей и фруктов должна состоять половина меню, причем важно не есть все время одно и то же.

Также важно включить в рацион ферментированные продукты — это кефир, йогурт, творог, сыр, квашеная капуста и другие продукты, полученные в результате брожения. Они содержат пробиотики, лактобациллы (Lactobacillus), бифидобактерии (Bifidobacterium) и другие полезные для кишечника микроорганизмы.

Важно пить качественные напитки. Так, зеленый чай хорошо влияет на работу печени, какао снижает воспаление, а кофе повышает метаболизм.

Для помощи организму также нужно есть цельнозерновые продукты и крупы, отдавать предпочтение грубому злаковому и цельнозерновому хлебу, а из специй использовать молотый имбирь, куркуму, корицу. Также для рациона необходима жирная рыба, так как она содержит много белка, витаминов, минералов и Омега 3. Ее нужно съедать по 340 граммов в день.

Напомним, на разгрузочной диете достаточно провести один или два дня – об этом «Газете.Ru» рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Лучшим вариантом монодиеты он назвал белковый разгрузочный день.

Ранее косметолог назвала способы восстановить кожу после новогодних застолий.