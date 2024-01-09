Диетолог рассказал, какие продукты помогут укрепить иммунитет

Сбалансированное питание поможет поддерживать иммунитет, если придерживаться его на регулярной основе. Об этом Pravda.Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Так, прежде всего он рекомендует соблюдать баланс насыщенных и ненасыщенных жиров. Для этого нужно включать в рацион не только мясные и молочные продукты, но и растительные масла, орехи, рыбу, авокадо.

«Обязательно ежедневно добавляйте в рацион растительное масло, пару раз в неделю рыбу и орехи. Раз в неделю авокадо. Потребление мясных продуктов и молочных лучше сократить», — дал совет Кабанов.

Помимо этого, эксперт советует сократить потребление сахара и постараться заменить его на фрукты и сухофрукты. Для укрепления иммунитета важно также есть достаточное количество растительной пищи — овощей, зелени, фруктов, заключил Кабанов.

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