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Российские регионы испытывают дефицит школьных учителей

«Известия»: дефицит школьных учителей испытывают не менее 20 регионов РФ

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Как минимум в 20 российских регионах школы испытывают дефицит учителей математики, русского языка и литературы, иностранных языков, физики, начальных классов, логопедов, педагогов-психологов, а также иностранных языков. Об этом сообщает газета «Известия».

Издание направило запросы властям всех субъектов РФ. Две трети из ответивших, отмечается в материале, признали наличие проблемы.

Среди причин проблемы эксперты отмечают высокую нагрузку и неравномерные зарплаты. В межрегиональном профсоюзе работников образования «Учитель» изданию сообщили, что в 75 регионах оклады учителей недотягивают до МРОТ. Оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова рассказала, что в 40% регионов оклады не превышают половины минимального размера оплаты труда. Самые низкие оклады у учителей в Карачаево-Черкесии, Еврейском автономном округе, Вологодской области и на Алтае — менее 5 тыс. рублей, отметила она.

Кроме того, низкие оклады у учителей зафиксированы в республиках Северного Кавказа, Смоленской, Ивановской и других областях Центральной России, подчеркивает газета.

По мнению заслуженного учителя РФ, историка Александра Снегурова, проблема с зарплатами учителей не решается из-за «нежелания бюрократии среднего звена выполнить указания сверху». По его словам, учительская зарплата, согласно положению об оплате труда педработников, должна соответствовать среднему заработку в регионе, но не все регионы это правило выполняют, из-за чего учителя вынуждены уезжать из бедных регионов в богатые.

В декабре сообщалось, что правительство РФ подготовит допмеры по повышению зарплат учителей.

Ранее сообщалось, как помочь ребенку влиться в учебу после новогодних праздников.

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