Психолог дала советы, которые помогут справиться с хандрой после новогодних каникул

В борьбе с хандрой после новогодних праздников могут помочь спорт, прогулки, хобби и правильное, сбалансированное питание. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По ее словам, такое состояние может возникнуть из-за психологических и биологических причин. В частности, к первым относятся чувство разочарования после праздников, когда из жизни исчезает ожидание чуда и надежды, ко вторым — нарушение привычного режима во время каникул.

«Зачастую постновогодняя хандра выражается в состоянии грусти, апатии, потере аппетита и нежелании физической активности, раздражительности, сонливости и, конечно же, плохом настроении», — уточнила эксперт.

В случае появления хандры психолог также рекомендует понять, что именно вызывает негативное чувство. Это может быть недостаток серотонина из-за снижения физических нагрузок, переедания и нехватки сна во время праздников. В этом случае нужно постараться вернуться к обычному режиму.

«Какими бы радостными ни были новогодние каникулы, они имеют свойство заканчиваться. Однако это вовсе не означает, что с ними уходит радость. И когда вы разыщите ее, то непременно увидите, как много хорошего вокруг», — отметила Игонина.

Стоит также больше времени уделять общению с семьей и друзьями, не забывать устраивать сюрпризы себе и близким, поставить себе новые цели, заключила она.

Детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова до этого рассказала в статье «Газеты.Ru», что даже если ребенок обычно с удовольствием ходит на уроки, после каникул ему нужно время на адаптацию и поддержка родителей.

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