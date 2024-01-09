Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Психолог дала советы, которые помогут справиться с хандрой после новогодних каникул

Психолог Игонина: спорт поможет справиться с хандрой после новогодних каникул

close
100%
Depositphotos

В борьбе с хандрой после новогодних праздников могут помочь спорт, прогулки, хобби и правильное, сбалансированное питание. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По ее словам, такое состояние может возникнуть из-за психологических и биологических причин. В частности, к первым относятся чувство разочарования после праздников, когда из жизни исчезает ожидание чуда и надежды, ко вторым — нарушение привычного режима во время каникул.

«Зачастую постновогодняя хандра выражается в состоянии грусти, апатии, потере аппетита и нежелании физической активности, раздражительности, сонливости и, конечно же, плохом настроении», — уточнила эксперт.

В случае появления хандры психолог также рекомендует понять, что именно вызывает негативное чувство. Это может быть недостаток серотонина из-за снижения физических нагрузок, переедания и нехватки сна во время праздников. В этом случае нужно постараться вернуться к обычному режиму.

«Какими бы радостными ни были новогодние каникулы, они имеют свойство заканчиваться. Однако это вовсе не означает, что с ними уходит радость. И когда вы разыщите ее, то непременно увидите, как много хорошего вокруг», — отметила Игонина.

Стоит также больше времени уделять общению с семьей и друзьями, не забывать устраивать сюрпризы себе и близким, поставить себе новые цели, заключила она.

Детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова до этого рассказала в статье «Газеты.Ru», что даже если ребенок обычно с удовольствием ходит на уроки, после каникул ему нужно время на адаптацию и поддержка родителей.

Ранее психолог назвала самые сильные стороны интровертов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами