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В Херсонской области несколько районов остались без электроэнергии

В Херсонской области пять районов и часть Геническа остались без электроэнергии

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В пяти районах Херсонской области, а также частично в городе Геническ до окончания аварийно-восстановительных работ приостановлена подача электроэнергии. Об этом сообщается в Telegram-канале коммунального предприятия «Херсоноблэнерго».

9 января электричества нет в Голопристанском, Горностаевском, Геническом, Скадовском, Чаплинском районах, частично в городе Геническ, а также в селе Григорьевка.

Причиной приостановки подачи электроэнергии стали аварийные ремонтные работы, уточнили в «Херсоноблэнерго».

8 января в Чаплинском, Новотроицком, Геническом, Ивановском и Каховском районах Херсонской области отключали электричество из-за аварии. При этом, как сообщал председатель правительства региона Андрей Алексеенко, ночью электроснабжение было восстановлено.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по ситуациям с отоплением и электричеством.

Ранее Сальдо сообщил, что значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях.

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