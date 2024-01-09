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Пьяный российский подросток поджег бездомного после ссоры

На Сахалине пьяный 16-летний подросток поджег бездомного после ссоры

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СК РФ по Сахалинской области

В Долинске Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, молодой человек поджег бездомного мужчину в коридоре общежития. Об этом сообщает СУ СК РФ региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел 7 января в одном из общежитий Долинска, нетрезвый подросток устроил ссору с 46-летним бездомным. В ходе конфликта юноша достал зажигалку, поджег ею полиэтиленовую упаковку и бросил в лежавшего на полу мужчину.

Спасти пострадавшего не удалось, он получил обширные ожоги тела. 16-летний подросток задержан, возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Казани шестилетний мальчик сжег дом с пятью детьми и матерью.

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