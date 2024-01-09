Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгороде после обстрелов три человека находятся в реанимации

Гладков: трое пострадавших при обстреле Белгорода 8 января находятся в реанимации

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Трое пострадавших во время обстрела Белгорода 8 января находятся в реанимации, их состояние — стабильно тяжелое. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как рассказал губернатор, город вновь подвергся обстрелу со сторону украинских войск вечером 8 января. В результате обстрела есть пострадавшие.

«Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Он также добавил, что 9 января городские власти проведут подомовой обход в тех микрорайонах, которые пострадали от разлетевшихся осколков, и постараются максимально быстро зафиксировать разрушения, а также приступить к восстановлению.

Вечером 8 января Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью сбили 10 реактивных снарядов Vampire.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами