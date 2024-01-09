В Белгороде после обстрелов три человека находятся в реанимации

Трое пострадавших во время обстрела Белгорода 8 января находятся в реанимации, их состояние — стабильно тяжелое. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как рассказал губернатор, город вновь подвергся обстрелу со сторону украинских войск вечером 8 января. В результате обстрела есть пострадавшие.

«Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Он также добавил, что 9 января городские власти проведут подомовой обход в тех микрорайонах, которые пострадали от разлетевшихся осколков, и постараются максимально быстро зафиксировать разрушения, а также приступить к восстановлению.

Вечером 8 января Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью сбили 10 реактивных снарядов Vampire.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.