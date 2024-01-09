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Москвичам рассказали о погоде в первый рабочий день года

Гидрометцентр предупредил о гололедице и снеге в Москве 9 января

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве 9 января. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице синоптики прогнозируют от -7 °C до -9 °C. В ночь на среду может похолодать до -10 °C. Эксперты также ожидают облачную погоду со снегом и гололедицей.

Ветер днем будет дуть западный со скоростью 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура может опуститься до -12 °C, но не поднимется выше -7 °C. В ночь на среду в среднем похолодает до -13 °C, но местами температура опустится до -18 °C, заключили в Гидрометцентре.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в столице в ближайшие дни ожидается потепление почти на 20 °C. По его словам, оно связано с приходом в регион циклона. При этом морозы вернутся в столицу уже к старому Новому году.

Ранее метеоролог заявил, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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