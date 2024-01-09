Для пассажиров двух остановленных в Забайкалье поездов купят билеты на самолет

Федеральная пассажирская компания (ФПК), дочерняя компания РЖД, организует авиаперелеты для пассажиров двух поездов, которые были остановлены из-за схода грузовых вагонов в Забайкалье. Об этом пишет РИА Новости.

Поезда №392 Чита — Благовещенск и №2 Москва — Владивосток были остановлены из-за нарушения движения на перегоне Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги после схода 14 вагонов грузового поезда. Федеральная пассажирская компания организует авиаперелеты для пассажиров из Читы в Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.

Поездным бригадам удалось поддерживать комфортный температурный режим в вагонах поездов во время их остановки, а также выдавать напитки и питание пассажирам. Пассажиры были проинформированы о задержках поездов посредством СМС. Компания отметила, что проездные документы можно сдать или переоформить в железнодорожных кассах без удержания сборов.

В Забайкалье возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов грузовых вагонов.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.