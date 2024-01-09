В Забайкалье возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов грузовых вагонов

Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 14 грузовых вагонов в Забайкальском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Согласно сообщению, Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По предварительным данным следствия, сход произошел на 6 604 км перегона Алеур — Укурей в Забайкалье. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. На месте работают следователи и следователи-криминалисты.

Как сообщали в РЖД, инцидент произошел 8 января 2024 года в 19:17 мск. В результате происшедшего был нарушен габарит соседнего пути. На станции Чернышевск из-за инцидента были остановлены пассажирские поезда №2 Москва — Владивосток и №392 Чита — Благовещенск. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, а пассажиры будут обеспечены питанием и водой.

Как указывали в ГУ МЧС по региону, сход с рельсов грузовых вагонов произошел в результате столкновения с соседним поездом.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.