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В Забайкалье возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов грузовых вагонов

В Забайкалье возбудили уголовное дело после схода с рельсов 14 вагонов

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«Московская межрегиональная транспортная прокуратура»' class="item-image" >
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Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов 14 грузовых вагонов в Забайкальском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Согласно сообщению, Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По предварительным данным следствия, сход произошел на 6 604 км перегона Алеур — Укурей в Забайкалье. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. На месте работают следователи и следователи-криминалисты.

Как сообщали в РЖД, инцидент произошел 8 января 2024 года в 19:17 мск. В результате происшедшего был нарушен габарит соседнего пути. На станции Чернышевск из-за инцидента были остановлены пассажирские поезда №2 МоскваВладивосток и №392 ЧитаБлаговещенск. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, а пассажиры будут обеспечены питанием и водой.

Как указывали в ГУ МЧС по региону, сход с рельсов грузовых вагонов произошел в результате столкновения с соседним поездом.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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