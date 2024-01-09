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Один человек пропал после взрыва в техасском отеле

Один человек пропал без вести после взрыва в техасском отеле Sandman Signature

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Brad Bauer/Reuters

В результате взрыва, произошедшего в понедельник в отеле Sandman Signature в городе Форт-Уэрт (штат Техас), множество людей получили травмы, один человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на местных пожарных.

По данным издания, один из пострадавших находится в критическом состоянии, двое — в тяжелом, остальные получили незначительные травмы. Причина взрыва пока точно не установлена, однако пожарные отмечают запах газа на месте происшествия.

Инцидент произошел после полудня. На фотографиях, опубликованных в американских СМИ, видно серьезные повреждения первых двух этажей здания.

Associated Press написало, что число пострадавших возросло до 20.

Представитель пожарного департамента техасского города Форт-Уэрт заявлял, что возможной причиной происшедшего взрыва в отеле могла стать утечка газа.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.

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