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В Вашингтоне в ограждение Белого дома врезался автомобиль

В ограждение Белого дома в Вашингтоне врезался автомобиль

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Andrew Leyden/Reuters

В столице США автомобиль врезался в ограждение Белого дома, мужчина, находившийся за рулем, был арестован. Об этом заявил руководитель по коммуникациям Секретной службы Энтони Джульелми, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, незадолго до 18:00 по местному времени (2:00 мск) автомашина врезалась во внешние ворота комплекса Белого дома. Водитель автомобиля был сразу же взят под арест.

Джульелми отметил, что ведется расследование причины и характера столкновения. Он подчеркнул, что на месте инцидента ожидаются сложности с движением транспорта.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в припаркованный внедорожник, который охранял кортеж президента Джо Байдена, глава государства и первая леди Джилл Байден в результате инцидента не пострадали.

В ноябре агенты Секретной службы США, дежурившие у дома внучки американского президента Джо Байдена, открыли огонь по группе людей, которые пытались взломать машину.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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