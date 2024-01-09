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Москвичам рассказали о погоде 9 января

В Москве во вторник ожидается небольшой снег и до –9 °C

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Maxim Shemetov/Reuters

Умеренный снегопад, гололедица и до –9 °C ожидаются в Москве во вторник. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, температура воздуха в Москве днем 9 января будет варьироваться в диапазоне от –9 °C до –7 °C.

В Московской области днем ожидается от –8 °C до –11 °C. Ночью ожидается примерно такая же температура.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что потепление в Москве почти на 20 °C, которое ожидается в ближайшие дни, связано с приходом в регион циклона. При этом, по его словам, морозы вернутся в столицу уже к старому Новому году.

За ночь и к утру 6 января высота снежного покрова достигла отметки в 21 см.

5 января Вильфанд заявлял, что московский регион пережил пик холодной погоды в середине недели, и теперь морозы постепенно начнут ослабевать.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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