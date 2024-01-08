В Гидрометцентре назвали причину потепления в Москве на 20°C

Потепление в Москве почти на 20°C, которое ожидается в ближайшие дни, связано с приходом в регион циклона. При этом морозы вернутся в столицу уже к старому Новому году, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Согласно прогнозам синоптиков, на смену начавшимся перед новогодними праздниками морозам со вторника, 9 января, в Москву придет потепление.

«Через Москву с Атлантики будет проходить хорошо выраженный циклон <...>, поэтому завтра (9 января) температура будет если не теплая, то нормальная», — сказал Вильфанд.

Еще утром понедельника, как отмечают в Гидрометцентре, столбик термометра находился на отметке -23°C. Однако в тоже время вторника будет уже -9°C, в среду воздух прогреется до -4°C, уверены синоптики.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что столичный регион уже пережил пик холодной погоды, и теперь морозы постепенно начнут ослабевать.

Ранее метеоролог заявил, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.