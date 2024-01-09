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В самолетах Boeing нашли незатянутые болты

В United Airlines нашли незатянутые болты на Boeing после инцидента на Аляске

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Нина Падалко/РИА Новости

United Airlines сообщили, что 8 января пришлось отменить около 200 рейсов в связи с запретом на полеты Boeing 737 MAX. Об этом пишет ТАСС.

На прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США приостановило эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта компании Alaska Airlines в Портленде.

«После начала предварительных инспекций в субботу мы зафиксировали случаи [неполадок], вероятно, связанные с проблемами при установке дверей, например обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть», — говорится в заявлении авиаперевозчика.

Самолет совершил экстренную посадку вскоре после вылета в Онтарио, при этом отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.

Позже слетевшую часть фюзеляжа Boeing 737 нашли на заднем дворе дома.

28 марта 2018 года операционные системы авиастроительной корпорации Boeing подверглись кибератакам с применением вируса WannaCry. Компанией были оперативно проведены восстановительные мероприятия программного обеспечения, и вирус не повлиял на производственную деятельность Boeing.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение в Эфиопии. После этого авиационные власти различных стран ввели запрет на использование самолетов такого типа. В частности, запрет инициирован в воздушном пространстве России, Великобритании, Германии, Франции и Австрии.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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