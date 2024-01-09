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В Ярославскую область привезут 300 детей из Белгородской области

Губернатор Евраев заявил, что Ярославская область примет 300 белгородских детей

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ostorozhno_novosti/Telegram

После обстрелов, произошедших в Белгородской области, Ярославская область предоставит убежище для 300 детей-белгородцев. Губернатор Михаил Евраев сообщил об этом, добавив, что несовершеннолетним будет обеспечен комфорт и безопасность, сообщает портал 76.ru.

Специалисты из Ярославской и Белгородской областей уже готовятся к приему детей. Пока неизвестно, где именно будут размещены дети.

30 декабря 2023 года украинские силы атаковали Белгородскую область, в результате чего погибли 25 человек, в том числе пять детей, а 109 человек получили ранения.

После этого глава Ярославской области предложил помощь губернатору Белгородской области, включая размещение детей.

Этим летом юные жители Белгородской области вместе с детьми из Запорожской области уже посетили Ярославскую область.

Сегодня также стало известно о трех раненых в результате новых обстрелов Белгорода.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

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Обстрелы Белгорода
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