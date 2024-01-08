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На Забайкальской железной дороге с рельсов сошли почти 30 грузовых вагонов

РЖД: на перегоне Алеур-Бушулей с рельсов сошли 27 вагонов грузового поезда

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Depositphotos

На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 27 вагонов грузового поезда. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

Согласно сообщению, инцидент произошел 8 января 2024 года в 19:17 мск. В результате произошедшего нарушен габарит соседнего пути.

«Пострадавших нет, угрозы экологии нет», — уточнили в РЖД.

Госкомпания создала оперативный штаб под руководством ее главы Олега Белозёрова. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

Уточняется, что по станции Чернышевск из-за инцидента были остановлены пассажирские поезда №2 МоскваВладивосток и №392 ЧитаБлаговещенск.

«В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры будут обеспечены питанием и водой», — указали в РЖД.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что в Подмосковье 12-летний ребенок вместе с другими школьниками устроил поджог на железной дороге.

4 января сообщалось, что пассажиры поезда «Ласточка», который следовал по маршруту Нижний Новгород — Москва, простояли на морозе два часа из-за отсутствия электроэнергии.

Ранее суд арестовал обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью.

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