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Французский сенатор предложил заселить бездомных в пустующие парижские квартиры

Сенатор Бросса предложил отдать пустующие парижские квартиры бездомным

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Depositphotos

Французский сенатор-социалист Ян Бросса из-за похолодания подал петицию с предложением передать множество пустующих парижских квартир государству, чтобы заселить в них бездомных, передает РИА Новости.

В опубликованной петиции он пишет, что на данный момент на улицах во Франции проживают 330 тысяч бездомных, что на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. При этом температура в Париже опустилась до непривычных для французов -4°C, и сенатор призвал заселить их в пустующие квартиры.

По данным политика, в Париже запущен «план на случай холодов», который подразумевает создание дополнительных 274 мест в приютах, тогда как в городе на улицах спят 3015 человек. Одновременно с этим растет число пустующих квартир. Ссылаясь на исследование APUR, он отметил, что в столице не заняты более 130 тысяч квартир (около 10% от общего числа жилья в Париже). Бросса добавил, что 20 тысяч квартир не заняты уже более двух лет.

«Более невозможно принимать тот факт, что люди спят на улицах, в то время как квартиры стоят пустые. Мы требуем, чтобы правительство разрешило властям Парижа реквизировать это жилье», — подытожил сенатор.

До этого сообщалось, что парижских бездомных выселят из столицы Франции в преддверии Олимпийских игр 2024 года.

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