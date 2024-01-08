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Пункты временного размещения развернули в Ростовской области из-за непогоды

Два пункта временного размещения развернули в Ростовской области из-за непогоды

Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин сообщил РИА Новости, что из-за непогоды в Зверево развернуто два пункта временного размещения.

Отмечается, что на трассе М-4 «Дон» введено ограничение движения с 930 по 1000 километры, или от Каменск-Шахтинска до Шахт.

Ранее сообщалось, что проезд грузовиков и автобусов по одному из участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области закрыли из-за сложных погодных условий. Речь идёт об участке магистрали от Каменска-Шахтинского до Шахт, от 930 до 1024 км. Для объезда организован маршрут М-4 961 км — Зверево — ГуковоНовошахтинск — М-4 1001 км. Отмечается, что для водителей развернули пункты обогрева на 939-м, 983-м и 994-м км трассы.

Как пишет «КП Ростов», ограничения ввели из-за мощного снегопада, который обрушился на Ростовскую область 8 января. Также усилился ветер. Отмечается, что непогода привела к нескольким ДТП на дорогах региона.

Ранее в Ставрополье маршрутка врезалась в грузовик.

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