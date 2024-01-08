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На Украине увеличилось число обесточенных населенных пунктов

Число обесточенных населенных пунктов на Украине выросло до 930

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Gleb Garanich/Reuters

Минэнерго Украины сообщило в своем Telegram-канале, что число обесточенных из-за непогоды населенных пунктов страны выросло до 930.

По информации ведомства, из-за шквального ветра, мороза и дождя со снегом в регионах наблюдается значительное обледенение сетей.

«По состоянию на 16:00 (17:00 мск. — «Газета.Ru») без света остаются 930 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Сильнее всего пострадала Одесская область, где обесточено 279 населенных пунктов, также тяжелая ситуация наблюдается в Днепропетровской (250 населенных пунктов), Николаевской (237) и Кировоградской (164) областях.

Днем сообщалось, что энергоснабжения на Украине лишились 850 населенных пунктов.

До этого Киев остался без света после взрыва. По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей. На этом фоне совет ЕС сообщил, что Украина попросила удвоить поставки электричества в страну.

Ранее украинцев призвали экономить свет.

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