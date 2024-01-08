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Украинцев призвали экономить свет

Украинцев призвали экономить свет из-за роста потребления энергии

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Gleb Garanich/Reuters

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» призвала граждан страны экономить свет из-за выросшего потребления на 13,4%. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

«Потребление сейчас значительно растет. Сегодня уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня — пятницы, 5 января, на 13,4%. Потребляйте электроэнергию экономно», — следует из сообщения.

Также отмечается, что энергопотребление выросло из-за сложных погодных условий.

Ранее сообщалось, что компания «Укрэнерго» сообщила о 850 обесточенных населенных пунктах в стране.

До этого столица украинского региона осталась без света после взрыва. По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей. На этом фоне совет ЕС сообщил, что Украина попросила удвоить поставки электричества в страну.

Ранее в Киеве почти 260 тысяч потребителей остались без света после взрывов.

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